Eindrücke zum Verkaufsstart von Jumanji: Das Videospiel

Am 5. Dezember wird der nächste Jumanji-Kinofilm ("Jumanji: The Next Level") in den deutschen Kinos starten und Publisher Bandai Namco hilft dem Produktionsstudio Sony Pictures bei ihrer Premiere mit der zeitnahen Veröffentlichung eines neuen Videospiels. Jumanji: Das Videospiel heißt dieses Projekt, das heute auf PC, Xbox One, Playstation 4 und Nintendo Switch erscheint. Das 3D-Abenteuer lässt eine Gruppe von Kindern in die Haut wahrer Actionhelden schlüpfen, die rund um den Globus nach speziellen Juwelen suchen. Auf dem Computer und der Xbox lässt sich das Spiel auch im Online-Multiplayer spielen, Spieler auf der Playstation 4 müssen darauf leider noch ein wenig warten. Der Publisher schreibt auf Twitter, dass der Modus auf der Plattform erst nachträglich via Update eingeführt wird. 40 Euro zahlt ihr für den Spaß.

