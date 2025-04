EinCobra Kai Star hat sich entschieden, mit der Schauspielerei aufzuhören und damit eine 20-jährige Karriere zu beenden

HQ

Jetzt, da Cobra Kai seine Laufzeit auf Netflix beendet und beendet hat, wurde bestätigt, dass eines der Darstellermitglieder beschlossen hat, die Schauspielerei aufzugeben und eine Karriere zu beenden, die sich über mehr als 20 Jahre erstreckt. Courtney Henggeler hat in einem Blogbeitrag bestätigt, dass sie mit der Schauspielerei fertig ist, was bedeutet, dass wir Amanda LaRusso wahrscheinlich nicht in zukünftigen Projekten auf der Leinwand sehen sollten.

"Nach mehr als 20 Jahren des guten Kampfes im Schauspielgeschäft habe ich am Freitag meine Handschuhe an den Nagel gehängt.

"Ich rief meine Agenten an und sagte ihnen, dass ich aussteigen würde. Ich wollte nicht länger ein Rädchen im Getriebe der Maschine sein.

"Als ich gefragt wurde, was ich tun wollte, antwortete ich einfach: "Ich möchte die Maschine sein"."

Unklar ist, ob Henggelers letzter Auftritt in dem Film sein wird,Karate Kid: Legends der im Mai in die Kinos kommt, als ihr Ehemann auf der Leinwand, der ursprüngliche Karate Kid Daniel LaRusso (Ralph Macchio), eine Hauptrolle in dem Film einnehmen wird. Im Moment gibt es keinen Hinweis darauf, dass Amanda LaRusso in dem Film auftreten wird, wenn auch nur kurz.