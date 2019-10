Einbrecher stiehlt bei Valve Ausrüstung im Wert von 36.000 Euro

Laut einem Bericht der Washingtoner Nachrichtenagentur KIRO 7 ist diese Woche ein Krimineller US-Amerikaner in das Chicagoer Büro des Steam-Entwicklers Valve eingebrochen. Der Dieb soll Ausrüstung und Spiele im Wert von etwa 40.000 US-Dollar, umgerechnet ca. 36.000 Euro, entwendet haben. Wenig später versuchte der 32-Jährige das Diebesgut in einem nahegelegenen Game Stop wieder zu verkaufen, was der Polizei einen wichtigen Videobeweis lieferte und ihn letztlich überführen könnte. Der Mann ist laut Polizeiberichten mehrfach vorbestraft und wurde bereits polizeilich gesucht.

Quelle: PC Gamer.