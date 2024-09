Ein zweiter Trailer für Wicked wurde gezeigt

HQ

Universal hat einen zweiten Trailer zum kommenden ersten TeilWicked ihrer Verfilmung veröffentlicht.

Basierend auf dem gleichnamigen Theaterstück folgt es den tragischen UrsprüngenWicked der Hexe des Westens, die später stirbt, als Dorothy ins Land Oz kommt.

Mit Cynthia Erivo als Elphaba und Ariana Grande als Glinda in den Hauptrollen ist der Film rundum hochkarätig besetzt, darunter große Namen wie Jeff Goldblum, Michelle Yeoh, Jonathan Bailey und Ethan Slater.

HQ

Wicked ist der erste Teil eines gigantischen Unterfangens, bei dem das erfolgreiche Bühnenstück in zwei getrennten Teilen für die Leinwand adaptiert wird. Der erste Teil kommt am 22. November in die Kinos, der zweite Teil am 26. November 2025.