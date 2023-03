Ein zweiter Smile-Film ist in Arbeit

Mit einem Budget von nur 17 Millionen US-Dollar war Smile einer der profitabelsten Filme des Jahres 2022, da er weltweit 216 Millionen US-Dollar an der Kinokasse einbrachte. Smiles Erfolg als originelle Horror-IP fühlte sich wie eine kleine Renaissance des Genres an, und es scheint, dass Paramount nicht will, dass es ein One-Hit-Wonder wird.

Der Hollywood Reporter hat herausgefunden, dass Paramount einen mehrjährigen Vertrag mit Parker Finn, dem Filmemacher hinter Smile, unterzeichnet hat, und es wird angenommen, dass Smile 2 Teil dieses Deals sein wird.

Die Lippen bleiben bei Paramount größtenteils versiegelt, aber es wird erwartet, dass Finn Regie führen, schreiben und Features im Horror-Genre produzieren wird.

Werden Sie Smile 2 sehen?