Ein YouTuber könnte die erste Person der Welt sein, die wegen der Veröffentlichung von Gameplay-Clips verhaftet wird

HQ

In der japanischen Präfektur Miyagi wurde ein Mann verhaftet, nachdem er ein Video mit Gameplay von STEINS hochgeladen hatte. GATE Hiyoku Renri no Darin, einschließlich des Endes der Visual Novel. Der YouTuber wurde verhaftet, da er die Inhalte ohne Erlaubnis des Rechteinhabers hochgeladen und daraus Werbeeinnahmen erzielt hatte.

Die Content Overseas Distribution Agency (CODA) geht davon aus, dass der Mann andere Inhalte rund um STEINS erstellt hat. GATE und Spy×Family, die die Handlungen von Fernsehsendungen, Spielen und Filmen in sogenannten "schnellen Inhalten" zusammenfassen, einem wachsenden Trend in Japan.

Es ist unwahrscheinlich, dass dies bedeutet, dass die Millionen von Stunden an Gameplay-Inhalten auf YouTube gefährdet sind, da CODA erklärte, dass der verhaftete YouTuber ein spezifisch "böswilliger" Fall von missbrauchtem Gameplay-Material war.

Der YouTuber wurde als 52-jähriger Mann aus Nagoya identifiziert, der mit den Worten zitiert wird : "Ich wusste, dass es illegal war, selbst als ich es tat", als er um eine Stellungnahme zu den Videos gebeten wurde.

Danke, Automatron.