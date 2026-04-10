Ein Xbox-Ingenieur fragt die Fans, welche Funktionen sie für ihre Konsolen wünschen: Hier sind einige Vorschläge

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Xbox tritt gerade eindeutig in eine neue Ära ein. Seit Asha Sharma übernommen hat, hat sich die Stimmung deutlich verändert. Sie hat die "This is an Xbox"-Kampagne bereits eingestellt, die nächste Hardware-Generation Project Helix angekündigt und eine Reihe von Quality-of-Life-Updates für die Xbox Series X|S eingeführt.

Für diejenigen, die es nicht kennen, schaut euch unsere früheren Geschichten an:

Angesichts all dieser Änderungen stellt sich immer wieder eine Frage: Was kann getan werden, um die Xbox-Konsolen zu verbessern? Ingenieur Bill Ridmann, der seit 2005 bei der Xbox ist, postete kürzlich auf X und fragte die Fans direkt: "Wir bringen neue Xbox-Konsolenfunktionen voll ein! Was wollt ihr alle hinzufügen?"

Einige der beliebtesten Anfragen sind wirklich interessant. Zum Beispiel setzt Jez Corden sich dafür ein, dass Xbox eine eigene Version der PlayStation-Platinum-Trophäe erhält, eine besondere Errungenschaft für 100 % Abschluss eines Spiels, wie er in einem anderen Beitrag auf X antwortet: "Abschlusserfolge werden mir oft gefragt."

Andere wollen thematische Belohnungen, die an bestimmte Erfolge gebunden sind, wie Symbole, Hintergrundbilder und Themen. Es gibt auch Forderungen nach Gyroskopsteuerung am Controller, der Möglichkeit, Screenshots vom Dashboard zu machen, und sogar einer Rückkehr zur klassischen Xbox-360-Oberfläche mit Avataren.

Sharma selbst bestätigt in einem anderen Beitrag auf X, dass Xbox nun ein eigenes Team gebildet hat, das sich ausschließlich auf Fan-Feedback und neue Funktionen konzentriert: "Wir haben ein eigenes Team gegründet, das sich auf Fan-Feedback konzentriert. Hier sind einige Achievements-Updates, die heute erscheinen, weitere folgen bald."

Wenn du deiner Xbox jetzt eine einzige Funktion hinzufügen könntest, welche wäre das?