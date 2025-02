Ein X-Men-Film könnte früher als erwartet ins Marvel Cinematic Universe kommen

HQ

Es wird nicht mehr lange dauern, bis die Mutanten die Marvel Cinematic Universe übernehmen. Ja, es gibt bereits ein paar X-Men-Charaktere, die in Filmen wie Deadpool & Wolverine und Doctor Strange in the Multiverse of Madness den Sprung ins MCU geschafft haben, aber normalerweise hat die große Mutanten-Übernahme noch nicht stattgefunden. Aber es wird kommen, und zwar früher, als ihr vielleicht erwartet habt, so wie es aussieht.

Nach einem Gespräch mit dem Streaming-Chef von Marvel Studios, Brad Winderbaum, hat ScreenRant inzwischen berichtet, dass Disney und Marvel dabei sind, einen X-Men-Spielfilm zu entwickeln. Und das kommt nicht nur zu einer zweiten Staffel von X-Men '97 hinzu, sondern auch zu einer dritten.

Winderbaum erklärte: "Ich denke, jeder kann online alles sagen, und es geht in die Gerüchteküche und die Leute sind aufgeregt. Im Moment arbeiten wir noch an X-Men 97 Staffel 2. Es fügt sich erstaunlich zusammen und die Drehbücher für Staffel 3 sind verrückt. Das kratzt bei mir im Fernsehen sicherlich am Juckreiz der X-Men.

"Und es gibt gerade ein X-Men-Feature in der Entwicklung, also ist das derzeit der Fokus von X-Men."

Es gibt Gerüchte, dass wir verschiedene bereits eingeführte Mutanten in den kommenden Avengers Filmen sehen werden, sei es Hugh Jackmans Wolverine oder Ryan Reynolds' Deadpool, aber wir werden die Wahrheit darüber nicht erfahren, bis die Filme nächstes Jahr bzw. im Jahr 2027 erscheinen. Was wahrscheinlich ist, ist, dass ein X-Men-Debüt in den kommenden Jahren einer der großen Hingucker von Marvel sein wird, vielleicht nachdem der fünfte und sechste Avengers Film ihren Lauf genommen haben...