Ein WWE-Event hat uns vielleicht gerade gesagt, wann Gears of War: E-Day veröffentlicht wird

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Ein bevorstehendes WWE PLE (Premium Live-Event) hat uns vielleicht gerade gesagt, wann wir Gears of War: E-Day bekommen. Xbox' lang erwartete Rückkehr zu Gears of War soll dieses Jahr erscheinen, doch wir haben noch keinen festen Termin, wann es erscheinen wird.

Die WWE Crossover-Show mit der Wrestling-Promotion AAA – Triplemania – findet als zweitägiges Event am 11. und 13. September statt. Dort treten Wrestler beider Promotions in mit Stars gespickten Matches gegeneinander an, aber das Hauptmitteil für uns ist der Sponsor des Events: Gears of War: E-Day.

Es ist möglich, dass das im September kein Veröffentlichungsdatum bestätigt, aber es wäre seltsam, wenn im Kommentar, wenn sie den Sponsor bewerben einfach sagen: "Es ist Action wie keine andere! Bekämpfe die Heuschrecken in Gears of War: E-Day, verfügbar... Stattdessen bekommst du wahrscheinlich ein riesiges Sponsoring, wenn das Spiel entweder jetzt für Zuschauer erhältlich ist oder in den kommenden Wochen erscheint. Das deutet also darauf hin, dass Gears of War: E-Day im September veröffentlicht wird.

Wir werden sowieso bald wissen, wann das Spiel erscheint, denn Xbox wird es nach der Präsentation auf dem Summer Game Fest dieses Jahr in einem langen Stream präsentieren. Wenn das Spiel trotzdem für 2026 geplant ist und bis dahin kein Veröffentlichungsdatum bekommt, hätten wir ein Problem. Aber da es bereits mit diesem WWE-Event verbunden ist, können wir uns vorstellen, dass Xbox ein Datum im Kopf hat, das sie vorerst geheim halten.