Ein wichtiger Ort aus The Witcher Staffel 3 wurde enthüllt

Der erste Episodentitel von The Witcher Staffel 3 wurde enthüllt, und die Premiere wird Shaerrawedd heißen. Dies enthüllt nicht nur den Titel der ersten Episode von Staffel 3, sondern sagt uns auch, dass die Show einen wichtigen Ort aus den Büchern besuchen wird.

Shaerrawedd, in der Überlieferung von The Witcher, war ein alter Elfenpalast, der über 200 Jahre vor den Ereignissen der Bücher und Shows von den Elfen zerstört wurde. Die Elfen zerstörten ihren Palast, damit die Menschen keine neue Stadt auf den Fundamenten errichten konnten, wie es diese in der Vergangenheit getan hatten.

Der Palast ist mehr als nur ein Set-Piece in den Büchern und beinhaltet eine wichtige Szene zwischen Geralt und Ciri in Blood of Elves, dem ersten Roman der The Witcher-Saga. Laut Entertainment Weekly ist Shaerrawedd eines der größten Sets, die bisher für The Witcher gebaut wurden.

Lauren Hissrich, Showrunnerin von The Witcher, sagte, dass Shaerrawedd ein wichtiger Ort für Ciri sein wird, da sie verschiedene Versionen der Geschichte hinter dem Palast von Geralt und Yennefer erhalten wird. "Wir werden anfangen zu verstehen, dass jeder eine andere Version historischer Ereignisse hat", sagte sie.

The Witcher Staffel 3 erscheint nächsten Sommer auf Netflix und wird Henry Cavills letzter Auftritt als Geralt von Riva sein.