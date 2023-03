Ein Welteditor-Modus könnte zu Minecraft Bedrock kommen

HQ

Wir waren alle dort. Nach ein paar Jahren, in denen du es beiseite gelassen hast, entscheidest du dich, wieder in eine Minecraft-Überlebenswelt zu laden. Sie sind gespannt, was das Spiel dieses Mal für Sie bereithält, nur um von dem Samen, den Sie haben, enttäuscht zu sein.

Dies könnte ein Problem der Vergangenheit sein, da neue Lecks darauf hindeuten, dass ein Welteditor-Modus für die Minecraft Bedrock-Edition verfügbar ist.

Ein kurzer Clip, der auf Twitter gepostet wurde, scheint einen Minecraft-Spieler zu zeigen, der in der Lage ist, die Biome und die Struktur der Welt um ihn herum zu bearbeiten. Es scheint, dass der Editor nur auf dem PC verfügbar sein wird, aber dass er Ihnen unglaubliche kreative Freiheit gewährt, wie Ihre Minecraft-Welt aussehen soll.

Würdest du gerne einen Weltredakteur zu Minecraft kommen sehen?