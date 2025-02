Ein weiteres Tony Hawk-Remaster wird von einem Profi-Skater angeteasert

HQ

Der professionelle Skater Tyshawn Jones hat bestätigt, dass er in einem neuen Tony Hawk-Spiel mitspielt, was die Fans in wilde Spekulationen versetzt, da dieser kommende Titel noch nicht von Activision bestätigt wurde.

Im Podcast Breakfast Club (via Eurogamer) sagte Jones: "Ich stecke in einem Tony Hawk, der rauskommt, das ist cool... Sie haben ein neues, das sie remastern, also kommt das gleich raus, ich war im letzten."

Vor einiger Zeit gab es Spekulationen über ein weiteres Tony Hawk Remaster, obwohl wir wie erwähnt noch nichts Offizielles gehört haben. Es ist zwar höchst unwahrscheinlich, dass Jones dieses Detail aus dem Hut gezaubert hat, aber wir würden es dennoch mit Vorsicht genießen, um sicherzustellen, dass wir keinen Hype auslösen, wenn ein Remaster, selbst wenn es in Arbeit ist, noch Jahre entfernt sein könnte.