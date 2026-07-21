Ein weiteres Studio Nacon wurde liquidiert, wobei Edge of Memories maker Midgar Studio aufgelöst wurde

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Als bekannt wurde, dass der französische Publisher Nacon Insolvenz anmeldet und in sehr schwierigen finanziellen Gewässern steckt, war die unmittelbare Sorge, was das für die Entwickler und Studios der First-Party-Teams bedeutete. Die Antwort wurde bald fast überall als schlechte Nachricht bestätigt, da der Entwickler Spiders in den kommenden Tagen eingestellt wurde, und nun, Monate später, steht ein weiteres Studio vor einem ähnlichen Schicksal.

Diesmal ist das Opfer Edge of Memories der Hersteller Midgar Studio, da auch der französische RPG-Experte liquidiert wird, nachdem Nacon keine Lösung finden konnte, die die Zukunft des Entwicklers sichert.

Dies wurde in einem LinkedIn-Beitrag von Nacon-CTO Jérémy Zeler-Maury bestätigt, der erklärte: "In den letzten Wochen haben wir bis zum Schluss daran gearbeitet, eine Lösung zu finden, die sowohl das Unternehmen als auch das Team erhalten kann. Trotz aller ergriffenen Möglichkeiten und aller Versuche, uns zu helfen, konnte keine Lösung innerhalb des Zeitrahmens des Prozesses abgeschlossen werden."

Das Ziel war, dass Midgar Studio verkauft und von einem anderen Verlag übernommen wird, doch dies kam nie zustande, weshalb eine gerichtliche Auflösung des Unternehmens erlassen wurde. Das bedeutet, dass die verschiedenen Mitarbeiter von Midgar Studio entlassen werden, was Zeler-Maury mit folgender Aussage kommentiert.

"Das Unternehmen schließt, aber ihr Talent, ihre Erfahrung und ihr Wert bleiben intakt. An die Studios, Verlage und Personalvermittler, die dies lesen: Dieses Team verdient eure Aufmerksamkeit. Bitte melden Sie sich bei ihnen.

"Midgar war ein enormer Teil meines Lebens. Abschied zu nehmen ist unglaublich schwierig.

"Aber dieses Ende löscht nichts aus, was wir aufgebaut haben. Ich bin stolz auf die Spiele, die wir geschaffen haben, stolz auf die Identität, die wir verteidigt haben, und vor allem stolz auf jede Person, mit der ich diese Reise teilen durfte.

"Midgar Studio endet hier, aber was wir erschaffen haben, wird in unseren Spielen, in unseren Erinnerungen und in allem, was jeder von uns als Nächstes aufbaut, weiterleben.

"Danke, von ganzem Herzen, dass du Teil dieser Geschichte bist."

Neben Midgar Studio und Spiders meldeten sowohl Kylotonn als auch Cyanide Anfang dieses Jahres ebenfalls Insolvenz an, sodass Nacon nur noch einen Bruchteil der einst angebotenen First-Party-Entwickler behielt – all das ging davon aus, dass Nacons Muttergesellschaft Bigben Group einen Kredit nicht zurückzahlen konnte.