Ein weiteres Meisterdetektiv-Pikachu-Spiel könnte eine Möglichkeit sein

Es sind jetzt fast zwei Wochen seit dem Start von Detective Pikachu Returns vergangen und The Pokémon Company hat angedeutet, dass ein weiteres Spiel der Serie eine Möglichkeit sein könnte.

In einem Interview mit der Famitsu sagte der Geschäftsführer von Creatures Inc., Hiroyuki Jinnai (via Google Translate): "Damit ist die Geschichte von Jinnai Tim, Pikachu und Harry abgeschlossen. Allerdings lieben alle Mitarbeiter auch den sprechenden alten Mann Pikachu, also wird es vielleicht eine andere Entwicklung als in der Hauptgeschichte geben?"

Der Präsident der Pokémon Company, Tsunekazu Ishihara, fügte hinzu: "Ich kann zu diesem Zeitpunkt keine Versprechungen machen, aber wenn Detective Pikachu Returns gut ankommt und es eine große Nachfrage danach gibt, gibt es Raum für ein Spin-off."

In Bezug auf die kritische Rezeption liegt Detective Pikachu Returns derzeit bei einer Punktzahl von 66 auf Metacritic, was unter der Punktzahl des Originals von 71 liegt. Die Verkäufe des Spiels begannen zunächst stark in Großbritannien und stiegen auf Platz drei der Boxed Retail Charts ein, fielen aber später auf Platz 22, nachdem es einen Umsatzrückgang von 70 % verzeichnet hatte. Die Dinge scheinen nicht der vielversprechendste Start zu sein, aber nur die Zeit wird zeigen, ob The Pokémon Company dies für genug für ein Spin-off hält.

Danke, VGC.