Ein weiteres Gerücht über einen Schattenwurf von Oblivion Remake ist im Internet aufgetaucht

In letzter Zeit hören wir immer mehr von einem Remake von The Elder Scrolls IV: Oblivion. Nichts Offizielles, wohlgemerkt, aber die Gerüchte und Spekulationen haben sich gehäuft. Kürzlich wies ein Leaker auf die erste Aprilwoche als die Zeit hin, in der das Spiel in den Schatten fallen würde.

Da sich dieser Leak jedoch als falsch herausstellte, hat sich derselbe Leaker inzwischen entschuldigt und nun gesagt, dass wir das Spiel nächste Woche sehen werden, in der Woche, die am 21. April beginnt. Nun, der Leaker, Detective Seeds, mag mit der falschen Behauptung ein wenig den Glauben des breiteren Gaming-Publikums verloren haben, aber jetzt wurde seine neue Behauptung von Jeff Grubb unterstützt.

Grubb wurde anscheinend auch gesagt, dass das Spiel nächste Woche in den Schatten gestellt wird. Vielleicht wird es nächste Woche nach dem Jubiläumsevent von Elder Scrolls Online veröffentlicht. So oder so, trotz fehlender offizieller Bestätigung gibt es immer noch das starke Gefühl, dass The Elder Scrolls IV: Oblivion Remake echt ist und bald auf uns zukommt.