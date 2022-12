Ein weiteres Deathloop-Spiel oder DLC könnte auf dem Weg sein

HQ

Weitere Inhalte von Arkanes Roguelike-Hit Deathloop könnten auf dem Weg sein, da der Synchronsprecher von Colt einen wichtigen Hinweis darauf gibt, dass er und Ozioma Akagha - der Synchronsprecher von Julianna - immer noch vom Studio engagiert werden.

In einem kürzlich erschienenen Stream spricht Jason Kelley, die Stimme hinter dem Protagonisten von Deathloop Colt, über den Audition-Prozess, den er und Akagha durchlaufen haben, um ihre Rollen zu bekommen. Etwa 11 Minuten nach dem Video unten wird Kelley gefragt, ob er sich an die Codenamen erinnert, die Arkane verwendet hat, um die Identität des Spiels zu verbergen, an dem er arbeiten würde, worauf er antwortete: "Ja, ich kann [die Codenamen] nicht sagen, weil sie uns manchmal immer noch unter den Codenamen einstellen."

<social>https://youtu.be/WU7LGc-Phh8?t=662</social>

Es ist Kelleys Reaktion, die dies wirklich als interessante Information verkauft, da er sofort reagiert, als hätte er etwas gesagt, was er nicht hätte sagen sollen. Es gibt keine weiteren Informationen, aber wenn die Synchronsprecher für Colt und Juliana beide noch für Deathloop engagiert werden, bedeutet dies, dass es eine Chance auf einen DLC oder ein anderes Spiel gibt.

Deathloop war ein erfolgreiches Spiel für Arkane, also würde es Sinn machen, dass das Studio irgendwann auf die Insel Blackreef zurückkehren würde, aber bis etwas offiziell bestätigt ist, können wir uns noch nicht zu sehr über mehr Deathloop freuen.