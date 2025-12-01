Ein weiteres Dead Rising soll bei Capcom in Arbeit gewesen sein

HQ

Es scheint, als wäre die Dead Rising Serie nun ja... von den Toten zurückgekehrt, oder zumindest aus einem tiefen Schlummer. Nachdem das fünfte Spiel in Entwicklung vor einigen Jahren eingestellt wurde, worüber wir kürzlich in einem Interview mit einem ehemaligen Entwickler, der an das Projekt beteiligt ist, mehr erfahren haben, scheint es nun, dass Capcom die Serie in Form eines neuen Projekts wieder zum Leben erwecken möchte.

Wie von MP1st berichtet, wird behauptet, dass ein weiteres Dead Rising in Arbeit ist und dass es seit mindestens 2023 in gewissem Maße in Produktion ist. Es heißt, das Projekt trage den Codenamen "Rec" und Frank West wird als Protagonist zurückkehren, nachdem er kürzlich wieder an der Spitze von Dead Rising Deluxe Remaster aufgetreten ist.

Es ist unklar, ob das Spiel eine eigene Fortsetzung sein wird, aber es heißt, dass der Schauplatz Hollywood sein wird, wobei die Action größtenteils in einem riesigen Filmproduktionsgelände stattfindet und Frank sich mit einem verrückten Regisseur auseinandersetzen muss, der als Hauptbösewicht des Spiels fungiert.

Darüber hinaus erwartet man Filmstar-Verbündete, die Rückkehr des Zeitlimit-Mechanismus und Franks Fotografie-Job sowie möglicherweise sogar die Rückkehr der Fluchtmechanik der Überlebenden.

Es gibt bisher keinen Zeitplan für das Projekt, aber der Bericht behauptet, dass "es noch eine beträchtliche Entfernung entfernt ist."

Freust du dich auf mehr Dead Rising ?