Ein weiterer Weapons Trailer ist hier - und es ist purer Albtraum-Treibstoff

HQ

Wie wäre es mit etwas Albtraum-Treibstoff in dieser Junihitze? Weapons, der neue Horrorfilm von Zach Creggers, hat gerade einen brandneuen Trailer enthüllt, und es überrascht nicht, dass er schweißtreibend, intensiv und angsteinflößend ist, genau wie wir es uns alle erhofft haben.

Die Handlung? So einfach wie genial. Eines Nachts verschwinden die Kinder einer einzigen Klasse in der Kleinstadt Maybrook um genau 2:17 Uhr morgens. Julia Garner spielt die Lehrerin, die vor den leeren Tischen steht und fragt: "Was zum Teufel ist hier passiert?", während Josh Brolin als leicht hysterischer Vater einspringt, der Antworten verlangt.

Der Trailer packt einen mit seiner unheimlichen Ästhetik, einem Meer aus kleinen Armen, die in die Nacht ragen, blutigen Ritualen und Kinderstimmen, die flüstern, dass in Maybrook etwas sehr, sehr schief gelaufen ist. Wenn Barbarian ein gruseliger Albtraum war, scheint Weapons eine ausgewachsene Horrorbombe zu sein. Ich bin dabei, bist du auch? Der Film feiert am 8. August in den Kinos (in den USA) Premiere.

Interessiert?