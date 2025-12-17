Ein weiterer Veteran scheint für Resident Evil Requiem enthüllt worden zu sein

HQ

Es fühlt sich falsch an, es nach all den Leaks als große Enthüllung zu bezeichnen, aber während der The Game Awards letzte Woche wurde ein Trailer enthüllt, dass Leon S. Kennedy als spielbarer Charakter in Resident Evil Requiem auftreten wird. Capcom hat jedoch noch ein paar Geheimnisse, und im Video konnten wir eine Frau außerhalb der Kamera sprechen hören.

Jetzt scheint es, als hätten die Fans herausgefunden, wer es ist, nämlich Sherry Birkin. Sie wurde von Eden Riegel gespielt, und wenn man ihre Darstellung der Figur in Resident Evil 6 mit den Zeilen aus Requiem vergleicht, klingt das sehr ähnlich. Und vielleicht taucht sie sogar im Trailer auf, denn eine Figur mit blonden Haaren und einem Mikrofon sieht man an einer Stelle, wie sie auf einen Bildschirm schaut – etwas, das stark darauf hindeutet, dass es Sherry Birkin sein könnte.

Ein weiterer Punkt, der die Idee stützt, dass sie es ist, ist die Tatsache, dass sie für dieselbe Organisation wie Kennedy arbeitet, die Division of Security Operations (D.O.S.), und die beiden sich seit Resident Evil 2 kennen. Schau dir den Vergleich im X-Beitrag unten an und entscheide selbst.

Was meinst du, ist es Birkin... und wenn ja, können wir auch Ada Wong erwarten?