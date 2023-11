Ein weiterer Trailer ist für Godzilla Minus One erschienen

HQ

Vor dem Kinostart im nächsten Monat wurde ein weiterer Trailer für Godzilla Minus One enthüllt, den 37. Teil der Godzilla-Franchise.

Der Film spielt im Japan der Nachkriegszeit und zeigt, wie das Land darum kämpft, sich zu verteidigen, während Godzilla durch seine Straßen randaliert.

Dieser neue Trailer-Trailer voller Gemetzel zeigt Godzilla, wie er Wolkenkratzer in Schutt und Asche legt, Boote explodieren lässt und in seinen letzten Momenten eine ziemlich wild aussehende Verwandlung durchmacht.

Godzilla Minus One soll am 15. Dezember in Großbritannien und Irland in die Kinos kommen.

Den brandneuen Trailer könnt ihr euch unten ansehen: