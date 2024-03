Ein weiterer Steam-Rekord für die Spielerzahl aller Zeiten wurde aufgestellt

HQ

Steam kann in letzter Zeit einfach nicht aufhören, erfolgreich zu sein. Die PC-Gaming-Plattform scheint monatlich Rekorde zu brechen und aufzustellen, und das ist am Wochenende wieder einmal passiert.

Die Plattform von Valve hat es geschafft, am Sonntag, den 17. März, 36.354.393 Spieler auf einmal zu gewinnen, und ja, dies ist ein neuer Rekord für Spieler, der den früheren Rekord bricht, der vor etwa zwei Wochen aufgestellt wurde. Wenn wir Smashing sagen, meinen wir wirklich auch Smashing, denn dieser Spieler-Peak lag fast zwei Millionen Spieler höher, was die Frage aufwirft, wann (und nicht ob) Steam in diesem Jahr den Meilenstein von 40 Millionen gleichzeitigen Spielern knacken wird.

Was den Ort betrifft, an dem sich die Mehrheit der Spieler während des gestrigen Höhepunkts befand, so waren es zum größten Teil die üblichen Übeltäter, mit Counter-Strike 2, Dota 2, PUBG: Battlegrounds, Apex Legends und der jüngsten Treffersensation Helldivers 2, die in den letzten 24 Stunden die meisten Spieler aufwiesen.