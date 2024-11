Ein weiterer Profifußballer hat eine E-Sport-Organisation gegründet

HQ

Es gibt eine wachsende Liste von Profifußballern, die mit ihren eigenen Organisationen oder Partnerschaften mit anderen etablierten Teams in die Welt des Esports eingetaucht sind. Einige der bekanntesten Beispiele und Namen sind David Beckhams Bindung an Guild Esports, Sergio Agüeros eigene KRU Esports, an der Lionel Messi beteiligt ist, Jesse Lingards JLINGZ Esports und mehr. Nun reiht sich ein weiterer in diese Reihen ein.

Der Torhüter von Real Madrid und belgische Nationalstar Thibaut Courtois hat bekannt gegeben, dass er jetzt eine E-Sport-Organisation gegründet hat, und anscheinend wird sich dieses Team sofort auf Sim-Racing konzentrieren.

Es ist bekannt als TC Esports, und da diese Ankündigung noch frisch ist, wird uns im Moment nur gesagt, dass wir aufpassen sollen, da dies erst der Anfang ist.

An welchen Spielen sollten sich TC Esports deiner Meinung nach beteiligen?