Ein weiterer PlayStation-Exklusivtitel erhält ein Xbox-Veröffentlichungsdatum

Humanity ist ein interessantes Puzzlespiel. Du spielst als ein Hund, der aus reinem Licht besteht, und deine Aufgabe ist es, verlorene Menschen auf ihrem Weg zu einer anderen Lichtplattform zu führen, damit sie aufsteigen können.

Es gibt viele Hindernisse auf deinem Weg, mit denen du dich auseinandersetzen musst, sowie die Anderen, die deine hellen und bunten Menschen in langweilige monochrome verwandeln werden. Bisher war Humanity nur auf PS4 und PS5 verfügbar, aber jetzt kommt es auf Xbox.

Xbox Series X/S-, Xbox One- und PC-Spieler können dieses seltsame und wunderbare Puzzlespiel am 30. Mai 2024 selbst genießen. Seht euch den Trailer zum Veröffentlichungsdatum unten an: