Ein weiterer Planet der Affen-Film wird 2027 in die Kinos kommen

Kingdom of the Planet of the Apes gab uns Anfang des Jahres eine Rückkehr in die Welt, die von Schimpansen regiert wird, und obwohl sie Fans und Kritiker vielleicht nicht ganz so sehr überzeugt hat wie die Matt Reeves-Trilogie, erwies sie sich als beliebt und profitabel genug, um einen weiteren Film zu bekommen, wie es scheint.

Jetzt haben wir ein Veröffentlichungsfenster für den zweiten Film der Wes-Ball-Trilogie. Im Gespräch mit The Hollywood Reporter bestätigte der Chef der 20th Century Studios, Steve Asbell, dass im Jahr 2027 ein weiterer Apes-Film in die Kinos kommen wird. Er ging nicht zu sehr ins Detail und ließ die Enthüllung beiläufig fallen, als er über bevorstehende Avatar- und Predator-Projekte sprach.

Im ersten Film dieser neuen Trilogie, Kingdom of the Planet of the Apes, sahen wir eine Welt, die längst von der Zeit Cäsars entfernt war. Wir lernten Noah und Proximus Caesar kennen, einen Affen, der ein Königreich errichten wollte. Wir müssen sehen, wohin die Serie als nächstes geht, aber wir können uns vorstellen, dass sie mit jedem Eintrag größer wird und sich langsam einer voll funktionsfähigen Zivilisation von Affen annähert.