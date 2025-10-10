Ein weiterer offensichtlicher Animal Crossing-Klon wurde dem PlayStation Store hinzugefügt

HQ

Das Jahr 2025 war noch nicht einmal zwei Wochen alt, als wir berichteten, dass ein eklatanter Animal Crossing-Klon über den PlayStation Store zum Kauf angeboten wurde. Alles, vom Design bis zum Layout, wurde schamlos von Nintendo gestohlen und anschließend entfernt.

Aber wer aufgibt, gewinnt nie. Jetzt weisen mehrere Benutzer auf Bluesky darauf hin, dass ein anderes Spiel - Anime Village Online - über den PlayStation Store auf die Wunschliste gesetzt werden kann und dass es sich wieder um einen eklatanten Animal Crossing-Klon handelt. Die Premiere ist für 2027 geplant (obwohl wir bezweifeln, dass dies geschehen wird), und die Prämisse wird wie folgt beschrieben:

"Willkommen bei Anime Village Online, einem gemütlichen Lebenssimulationsspiel, in dem du dein Traumdorf erschaffen, dein Zuhause dekorieren und eine friedliche Welt genießen kannst - und das alles, während du alleine oder mit Freunden online spielst.

Gestalte und erweitere dein eigenes charmantes Haus, stelle Möbel her, baue Feldfrüchte an, fange Fische und dekoriere deine Umgebung nach deinem persönlichen Stil."

Schauen Sie sich die Bilder unten an und Sie werden vielleicht verstehen, warum wir skeptisch sind, dass dieses Projekt jemals das Licht der Welt erblicken wird...