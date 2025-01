Ein weiterer Medaillengewinner von Paris 2024 zeigt, wie beschädigt seine Bronzemedaille ist: "Unverschämt? Ja. Verwunderlich? Überhaupt nicht."

HQ

Vor einigen Tagen berichteten wir, dass einige Olympiamedaillengewinner in Paris sahen, wie schnell sich ihre Medaillen verschlechterten. Es schien nur Bronzemedaillen zu betreffen: Nach nur wenigen Monaten, in denen sie Luft, Feuchtigkeit und den Fingern von Freunden und Familien ausgesetzt waren, verschlechterten sich die Medaillen so sehr, dass der französische Schwimmer Yohann Ndoye Brouard scherzte, es sehe aus wie "Paris 1924".

Es war kein Einzelfall. Vor wenigen Tagen hat auch der spanische Boxer Enmanuel Reyes Plá ein Foto seiner Bronzemedaille auf LinkedIn veröffentlicht. "Als ich meine Medaille in Paris 2024 gewann, hätte ich mir nie vorstellen können, dass ich im Internet suchen müsste, wie ich mich um sie kümmern kann. Aber hier sind wir."

"Unverschämt? Natürlich. Verwunderlich? Überhaupt nicht. Als Sportler sind wir es gewohnt, uns den Herausforderungen im Ring zu stellen, aber wir hätten nie gedacht, dass die wirkliche Herausforderung nach dem Sieg kommen würde", und fügte hinzu, dass es nicht um Eitelkeit gehe, sondern darum, "das zu schützen, was die kollektive Anstrengung symbolisiert: meine, die meines Teams und alle, die an mich geglaubt haben", das "ewig dauern sollte".

Bereits im August hatte das Organisationskomitee von Paris 2024 zur Kenntnis genommen, dass viele Bronzemedaillen herabgewürdigt wurden, und erklärt, dass "die Medaillen die wertvollsten Gegenstände der Spiele sind und systematisch durch die Monnaie de Paris ersetzt werden, mit identischen Gravuren wie die Originale". Möglicherweise müssen sie jedoch alle ersetzen...