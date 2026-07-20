Ein weiterer Glücksspiele-Einzelhandelsriese fällt: Das in Großbritannien ansässige GAME bricht erneut in Konkurs

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Es wird für physische Medienhändler, besonders in der Videospielbranche, immer schwieriger, und es wird auch nicht besser werden, wenn man PlayStations jüngste Entscheidung bedenkt, ab Januar 2028 keine physischen Medien mehr für neue Spiele zu produzieren.

Obwohl es einige wenige überlebende Giganten gibt, zum Beispiel im Vereinigten Königreich, kämpfen viele physische Einzelhändler oder schließen sie, wobei GAME offenbar gleich folgen wird. Die in Großbritannien und Irland ansässigen Unternehmen haben kürzlich eine Phase durchlaufen, in der die meisten ihrer Filialen im ganzen Land geschlossen wurden, und trotz Investitionen und Plänen, das Geschäft an sich ändernde Konsumgewohnheiten anzupassen, ist GAME nun in die Insolvenzverwaltung geraten – eine weitere Zeit nach diesem Ereignis im Jahr 2011, so The Herald Scotland.

Es heißt, GAME schulde derzeit ebenfalls 15,8 Millionen Pfund, was darauf hindeutet, dass jede Rettung eine teure und riskante Angelegenheit wäre. Die verantwortlichen Administratoren von GAME haben eine Erklärung abgegeben, in der sie die Probleme des Unternehmens auf verschiedene Faktoren zurückführen, darunter den weltweiten Chipmangel und das Fehlen neuer großer Konsolen.

"Trotz dieser Bemühungen verschlechterte sich die finanzielle Lage des Unternehmens im letzten Quartal 2025 weiter, das historisch einer der geschäftigsten Handelsmonate für das Unternehmen war. Seit 2020 gab es keine größeren Konsolenveröffentlichungen mehr, und große Hersteller nennen globale Chipknappheit als Grund für weitere Verzögerungen."

Was dies für GAME bedeutet, ist unklar, aber die Administratoren haben erklärt: "Nachdem wir die finanzielle und operative Lage des Unternehmens überprüft haben. Es wurde zu dem Schluss gekommen, dass das Geschäft nicht mehr rentabilierbar ist" und dass "derzeit erwartet wird, dass nicht genügend Mittel zur Verfügung stehen, um eine Ausschüttung an ungesicherte Gläubiger zu ermöglichen, außer durch den vorgeschriebenen Teil."