Ein weiterer Eisenbahnunfall in Spanien, als der Tunnel einstürzt, trifft den Pendlerzug in Asturien

HQ

Ein Pendlerzug in der spanischen Region Asturien war am Donnerstag in einen neuen Eisenbahnunfall verwickelt, nachdem er mit Trümmern eines Tunneleinsturzes kollidiert war, teilten die Behörden mit. Der Unfall ereignete sich gegen 16:50 Uhr, als der Zug den Padrún-Tunnel verließ. Keine Fahrgäste oder Besatzung wurden verletzt, obwohl der Zug sichtbare Schäden erlitt.

Laut ersten Berichten gab ein Teil der Tunnelwand kurz vor der Durchfahrt des Zuges nach. Der Fahrer brachte den Konvoi sofort zum Stillstand, überprüfte die Passagiere und setzte nach Bestätigung keiner Verletzten die Fahrt in Richtung Oviedo fort.

Der Vorfall ereignet sich vor dem Hintergrund einer verstärkten Beobachtung des spanischen Eisenbahnnetzes, nach einer Reihe schwerer Unfälle in den letzten Tagen, darunter der tödliche Unfall in Córdoba und ein weiterer tödlicher Unfall in Katalonien.

Der Bahnverkehr zwischen Ablaña und Olloniego, einem Abschnitt der ausschließlich für Pendler- und Güterverkehr, wurde vorübergehend eingestellt, sodass Fernzüge nicht betroffen waren. Ingenieure wurden entsandt, um den Tunnel zu inspizieren und das Gebiet zu sichern.

Mehrere Lokführer sagten später, sie hätten monatelang vor dem sich verschlechternden Zustand des Tunnels gewarnt. Sie behaupteten außerdem, dass trotz wiederholter Warnungen keine vorübergehende Geschwindigkeitsbegrenzung auf dem Abschnitt verhängt worden sei, was Bedenken darüber aufkommen ließ, ob der Vorfall hätte vermieden werden können...