Ein weiterer einfacherer Gefallen wird im Mai auf Prime Video landen

Mit dem anhaltenden DramaIt Ends With Us um die Co-Stars Blake Lively und Justin Baldoni ging einst das Gerücht um, dass die Fehde den Plan von Prime Video beeinflusst hat, die Fortsetzung von A Simple Favor zu debütieren. Dies wurde von Regisseur Paul Feig schnell geschlossen, und jetzt bereitet sich der Streaming-Riese darauf vor, den Film tatsächlich auf dem Dienst zu zeigen.

Während wir immer noch auf einen Trailer warten, obwohl dieser wahrscheinlich sehr bald erscheinen wird, da Poster normalerweise direkt vor einem vollständigen Trailer erscheinen, ist der erste Teaser des Films eingetroffen und hat seinen vollständigen Namen und sein Premierendatum enthüllt.

Der Film wird unter dem Namen Another Simple Favor bekannt sein und am 1. Mai 2025 auf Prime Video debütieren. Der von Lively und Anna Kendrick geleitete Film wird kurz zuvor auch auf der SXSW seine Weltpremiere feiern, aber die Massen werden den Streamer in diesem Frühjahr starten können, um diesen Film selbst zu sehen.