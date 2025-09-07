Ein weiterer Alumni kehrt für das Scrubs Revival zurück

Das Revival von Scrubs nimmt weiter Fahrt auf. Während wir bereits wussten, dass die Hauptdarsteller Zach Braff, Donald Faison und Sarah Chalke als JD Dorian, Chris Turk und Elliot Reid zurückkehren werden, wissen wir jetzt, dass auch ein weiterer Veteran zurückkehren wird.

Deadline berichtet, dass Judy Reyes ihre Rolle als Krankenschwester Carla Espinosa wieder aufnehmen wird, aber nicht ganz auf die gleiche Weise wie ihre anderen Co-Stars. Während Braff, Faison und Chalke alle Schlüsselfiguren sein werden, wird Reyes' Carla als wiederkehrender Cameo-Auftritt beschrieben, was zum Teil darauf zurückzuführen ist, dass Reyes einen kollidierenden Drehplan hat, bei dem sich das Scrubs -Revival mit der High Potential -Serie überschneidet, was bedeutet, dass sie nur selten in der zurückkehrenden Comedy-Serie zu sehen sein wird.

Mit Reyes an Bord stellt sich nun die Frage, ob weitere wiederkehrende Charaktere zurückkehren werden. Die Zusammenfassung der Serie für die Rückkehr der Serie deutet darauf hin, dass dies der Fall sein könnte, auch wenn der Fokus auch auf neuen Charakteren liegen wird. Siehe die Zusammenfassung unten.

"Scrubs folgen JD (Braff) und Turk (Faison), die zum ersten Mal seit langer Zeit wieder zusammen zusammenkommen - die Medizin hat sich verändert, die Praktikanten haben sich verändert, aber ihre Bromance hat den Test der Zeit bestanden. Neue und alte Charaktere navigieren mit Lachen, Herz und einigen Überraschungen durch die Gewässer von Sacred Heart."

Freuen Sie sich auf die Rückkehr von Scrubs ?