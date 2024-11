Ein weißes Steam Deck wurde angekündigt

HQ

Es ist fast Zeit für den Black Friday und nach dem Weihnachtstag, zwei Gelegenheiten, bei denen es definitiv als akzeptiert gilt, sich ein wenig etwas zu gönnen. Vielleicht hat Valve deshalb jetzt etwas vorgestellt, das ein fast schon akutes Must-Have-Verlangen weckt.

Sie haben Steam Deck OLED: Limited Edition White angekündigt. Der Name deutet ziemlich genau an, worum es geht, und wir müssen sagen, dass das Gerät extrem gut in Weiß passt. Wenn Sie eine Einheit wünschen, sollten Sie hier reservieren. Vorbestellungen beginnen in der Nacht des 18. November um 23:00 Uhr und der Preis beträgt 719 € (entspricht 595 £).