Ein Weihnachtswaffenstillstand in der Ukraine? Wahrscheinlich nicht...

Der Kreml hat am Dienstag erklärt, dass ein von der Ukraine vorgeschlagener Weihnachtswaffenstillstand davon abhänge, ob ein umfassenderes Friedensabkommen erzielt wird, was Zweifel an den Chancen auf einen vorübergehenden Waffenstillstand während der Feiertage aufwirft.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sagte am Montag, Kiew unterstütze einen Waffenstillstand, insbesondere einen Stopp der Angriffe auf Energieinfrastrukturen, über Weihnachten.

Auf die Frage nach dem Vorschlag sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow, Russland werde einem Waffenstillstand nicht zustimmen, es sei denn, er sei Teil einer umfassenden Lösung zur Beendigung des Krieges.

Russland wird einer kurzfristigen Pause nicht zustimmen

"Die Frage ist nun, ob wir, wie Präsident Donald Trump sagt, eine Einigung erzielen werden oder nicht." Peskov sagte es den Reportern. Er sagte, Moskau lehne jeden Waffenstillstand ab, der einer kurzfristigen Pause gleichkäme, die der Ukraine Zeit gebe, sich neu zu formieren und auf weitere Kämpfe vorzubereiten.

"Wir wollen Frieden. Wir wollen keinen Waffenstillstand, um der Ukraine Luft zu geben und sich auf eine Fortsetzung des Krieges vorzubereiten", sagte Peskov. "Wir wollen diesen Krieg beenden, unsere Ziele erreichen, unsere Interessen sichern und Frieden in Europa für die Zukunft garantieren."

Peskov fügte hinzu, dass Russland noch keine Einzelheiten zu Vorschlägen zu NATO-ähnlichen Sicherheitsgarantien für die Ukraine erhalten habe, die US-amerikanische und europäische Beamte nach Angaben von Washington im Rahmen der Verhandlungen anbieten wollen.