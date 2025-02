Ein wahrhaft beeindruckendes Lego T-Rex-Fossilien-Set kommt später in diesem Jahr

HQ

Es sieht so aus, als ob Lego-Sammler in diesem Jahr auf ein sehr aufregendes Set blicken können. Es wurde von jurassic_shadow auf X berichtet, dass Lego seine Dinosaur Fossils -Kollektion um ein vollständiges Tyrannosaurus Rex-Skelettfossilienmodell erweitern wird, und obwohl dies von Lego noch nicht bestätigt wurde, deuten das Produktmodell und die Tatsache, dass es das Jurassic Park -Branding aufweist, darauf hin, dass es etwa zur gleichen Zeit debütieren könnte, zu der Jurassic World: Rebirth im Sommer eintrifft.

Da wir immer noch auf die vollständige Enthüllung des Sets durch Lego warten, können wir Ihnen im Moment nur sagen, was die durchgesickerte Verpackung und die Bilder zeigen. Dazu gehört ein Set mit 3.145 Teilen, das anscheinend zwei Minifiguren enthält, die den Charakteren von Scarlett Johannsson und Jonathan Bailey aus dem kommenden Film nachempfunden sind.

Was die Preisgestaltung betrifft, so kosten Sets dieser Größenordnung und Größe in der Regel zwischen 250 und 350 Pfund, wenn Sie also an diesem Gerät interessiert sind, sollten Sie unbedingt etwas Geld für seine Ankunft im Sommer beiseite legen.

Werbung: