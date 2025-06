Ein vierter Marvel-Film soll 2028 Premiere feiern

HQ

Erfolgreich zu erraten, wie viele Filme Marvel Studios innerhalb eines Kalenderjahres debütieren werden, ist zu einer wirklich herausfordernden Wendung geworden. Wo wir früher davon ausgingen, dass es alle 12 Monate drei Filme gibt, sind wir in letzter Zeit von einem im Jahr 2024 auf drei in diesem Jahr gestiegen, auf wahrscheinlich zwei im nächsten Jahr, und dann wie es aussieht auf zwei weitere im Jahr 2027, bevor es jetzt satte vier im Jahr 2028 sind. Es ist eine besonders ungewöhnliche Situation, da Disney-Chef Bob Iger kürzlich erklärte, dass das Ziel darin bestehe, in Zukunft zu konsolidieren und einen stärkeren Fokus auf Qualität vor Quantität zu legen, was diese jüngsten Nachrichten überhaupt nicht bestätigen.

Wir sagen das, weil Variety jetzt berichtet, dass die drei geplanten Filme im Jahr 2028 auf vier erweitert werden, wobei ein weiterer Film nun am 15. Dezember 2028 Premiere haben soll und auf einem Jahr aufbaut, in dem im Februar, Mai und November Filme gezeigt werden.

Es sollte gesagt werden, dass die Wahrscheinlichkeit sehr groß ist, dass dieser Kalender und Premierenplan nicht haltbar ist und dass etwas verschoben, entfernt oder vorgezogen wird, um ein ausgewogeneres Setup zu schaffen. Außerdem wissen wir noch nicht, was dieser Filme sind, da der Beitrag Avengers: Secret Wars im Dezember 2027 Marvel völlig still war. Das hat die grassierenden Gerüchte nicht gestoppt, sei es ein großer X-Men Film, Black Panther 3, der lange geschmähte Blade, eine Fantastic Four Fortsetzung und mehr.

Erwartest du vier Marvel Filme im Jahr 2028?