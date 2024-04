Ein vierter Bridget-Jones-Film ist in den Startlöchern

Es ist fast ein Jahrzehnt her, dass der letzte Film der Bridget Jones-Reihe in die Kinos kam, denn Bridget Jones's Baby debütierte im Jahr 2016. Aber es scheint, als könnten wir in naher Zukunft mehr von dieser Rom-Com-Serie sehen, denn Variety bestätigt, dass nicht nur grünes Licht für einen vierten Film erhalten hat, sondern dass auch zwei der Hauptdarsteller der Serie darin auftreten werden.

Es heißt, dass sowohl Renee Zellweger als auch Hugh Grant ihre Rollen für diesen vierten Auftritt wieder aufnehmen werden und dass die Besetzung wieder mit Emma Thompson und den Neuzugängen Leo Woodall und Chiwetel Ejiofor verstärkt wird. Es ist nicht bekannt, ob Colin Firth in dem Film auftreten wird.

Was wir wissen, ist, dass der Film Bridgit Jones: Mad About the Boy heißen wird und dass er am 14. Februar 2025 in die Kinos kommen und am Peacock (es ist unklar, wie die Streaming-Pläne in Großbritannien aussehen werden) gestreamt wird.

Freust du dich auf mehr Bridgit Jones?