Ein Video aus dem Weißen Haus zeigt, wie Bidens Porträt durch ein Auto ersetzt wird

Präsident Donald Trump hat gerade den "Presidential Walk of Fame" entlang der Kolonnade des Westflügels enthüllt, auf dem gerahmte Porträts ehemaliger Präsidenten zu sehen sind. Ein Ort sticht jedoch besonders hervor: der von Joe Biden, wo ein Foto seines Autos anstelle eines traditionellen Porträts zu sehen ist. Für diejenigen, die sich über die Bedeutung dahinter wundern: Der Schritt spiegelt Trumps wiederholte Kritik an Bidens Nutzung des Geräts wider, die er mit Zweifeln an seiner kognitiven Fitness in Verbindung bringt. Die ungewöhnliche Wahl kommt zu einem Zeitpunkt, an dem Trump die Räume des Weißen Hauses weiter personalisiert, von bewegenden Porträts bis hin zur Neugestaltung des Rosengartens. Was halten Sie davon? Wenn Sie mehr Details erfahren möchten, können Sie dies natürlich im Video unten oder über den folgenden Link tun. Go!