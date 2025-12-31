Ein Veteran von Grand Theft Auto glaubt, dass es eine Marktlücke für einen Konkurrenten gibt

HQ

Wenn man an Sandbox-Spiele in einem modernen Setting denkt, in denen man plündern, schießen und die Straßen nach Herzenslust aufreißen konnte, fällt es schwer, nicht an GTA zu denken. Rockstars Franchise ist der Titan des Genres, und doch haben wir selbst mit 13 Jahren Abstand noch keinen Herausforderer gesehen, der GTA richtig angeht. Saints Row scheint endgültig verschwunden zu sein, Sleeping Dogs hat seine Fans, war aber ein Einzelfall, und Watch Dogs liegen im Schlaf.

Rockstar-Veteran und GTA-Technikdirektor Obbe Vermeij ist jedoch der Meinung, dass es Platz für einen neuen Herausforderer gibt. "Ich würde tatsächlich sagen, es gibt eine Chance, weil es wirklich nur GTA ist und alle anderen aufgegeben haben", sagte er zu Games Hub. "Ich denke, aus geschäftlicher Sicht ist es jetzt knifflig, aber die Spiele sind so weit auseinander, und ich weiß nicht, ob sie nach GTA VI noch ein Red Dead Redemption machen werden, aber es wird mindestens eine Lücke von acht Jahren geben."

"Ich würde sagen, das ist eine Chance, aber ich glaube, alle haben irgendwie Angst, gegen GTA anzutreten", fuhr er fort. "Es ist natürlich eine große Investition, und es zu tun, eine neue Franchise zu gründen, ist so schwierig. Damit ist Leslie [Benzies] irgendwie angestoßen. Die Leute kennen dein Spiel nicht, und es ist sehr leicht für andere, einfach davon wegzugehen, wenn auch nur das kleinste Problem daran ist. Wird es passieren? Ich weiß es nicht, aber ich glaube, es gibt eine Gelegenheit."

Wir müssen sehen, ob noch andere Namen auftauchen können, um Grand Theft Auto herauszufordern. Nächstes Jahr ist wahrscheinlich nicht der beste Zeitpunkt dafür, da alle Augen auf GTA VI gerichtet sind.