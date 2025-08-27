Ein verzweifeltes Plädoyer des Sohnes von Natalia Nagovitsyna: Der Bergsteiger mit einem gebrochenen Bein auf 7.000 Metern eingeschlossen und von den Rettern im Stich gelassen

HQ

Ein verzweifeltes Flehen des Sohnes von Natalja Nagowitsyna. Michail Nagowizyn hat einen öffentlichen Appell gestartet, in dem er die russischen und kirgisischen Behörden auffordert, die Rettungsarbeiten auf dem Sieggipfel wieder aufzunehmen, wo seine Mutter nach einer Beinverletzung beim Abstieg festsitzt.

Trotz mehrerer waghalsiger Versuche zwangen raues Wetter und extreme Bedingungen die Retter, die Einsätze vorübergehend abzubrechen, so dass sie sich in einer prekären Lage auf über 7.000 Metern befindet, wo einer ihrer Kameraden während der Tortur tragischerweise ums Leben kam.

Die anderen Begleiter wurden sicher evakuiert, und ihre Familie besteht darauf, dass sie noch am Leben ist, und teilt Drohnenaufnahmen, die zeigen, wie sie von ihrem Zelt aus Signale gibt. Die Behörden warnen, dass sich das Zeitfenster für eine sichere Rettung schließt und der Betrieb wahrscheinlich bis zur nächsten Klettersaison eingestellt wird.

Wir haben den Aufruf aus dem Russischen übersetzt (via global_bishkek):



Der Sohn des Bergsteigers Nagovitsyna, der mit einer Beinverletzung am Victory Peak in den kirgisischen Bergen gestrandet ist, hat sich an den Generalstaatsanwalt der Russischen Föderation, den Leiter des russischen Außenministeriums und den russischen Botschafter in Kirgisistan gewandt und sie gebeten, seine Mutter zu retten.



"Meine Mutter ist eine erfahrene Bergsteigerin, sie hat einen zweitklassigen Sporttitel im Bergsteigen, sie ist bei guter Gesundheit und in ausgezeichneter körperlicher Verfassung. In dem Video, das ich erhalten habe, ist deutlich zu sehen, dass sie sieben Tage nach dem Kontaktverlust aktiv und voller Kraft mit der Hand winkt (in dem veröffentlichten Video kann man tatsächlich sehen, wie Nagovitsyna vom Zelt aus mit der Hand winkt). Ich bin überzeugt, dass meine Mutter noch lebt."



Den Prognosen zufolge werden die günstigen Wetterbedingungen nur für die nächsten zwei Tage anhalten. Nach dieser Zeit kann die Durchführung einer Rettungsaktion unmöglich werden.



Ich bitte um Hilfe bei der Organisation von Luftaufnahmen des Victory Peak-Gebiets mit Drohnen, um die Tatsache zu bestätigen, dass sie am Leben ist. Falls sich dies bestätigt, organisieren Sie bitte eine Rettungsaktion", schrieb Michail Nagowizyn in seinen sozialen Medien.



Es sei daran erinnert, dass gestern (25. August) ein klarer Tag auf dem Siegesgipfel vorhergesagt wurde und ein privates Unternehmen geplant hatte, eine Drohne zu starten, um festzustellen, ob der Bergsteiger am Leben ist. Danach sollte ein italienischer Pilot einen Hubschrauberflug versuchen, um sie zu erreichen. Aus unbekannten Gründen musste die Rettungsaktion jedoch unterbrochen werden – dies wurde auf der Seite des Mannes berichtet, der die Drohne zu Natalia starten sollte.



Weder die örtlichen Rettungsdienste noch das private Unternehmen geben derzeit positive Prognosen über die Rettung Nagowizsynas ab. Es wird angenommen, dass eine Rückkehr für sie erst im nächsten Jahr möglich sein wird, wenn die Klettersaison am Victory Peak wieder beginnt.



Der Victory Peak gilt als einer der gefährlichsten Berge der Welt. Raues Wetter und eine Höhe von siebeneinhalbtausend Metern machen jede Stunde, die man dort verbringt, lebensgefährlich. Auf Pobeda liegt die Wahrscheinlichkeit, dass Bergsteiger ums Leben kommen, Berichten zufolge bei etwa 25 %.



Nagovitsyna ist in der Tat ein sehr erfahrener Bergsteiger, der bereits mehrere andere Siebentausender bezwungen hat. Sie stand kurz davor, den Titel "Schneeleopard" zu erhalten, der für die Besteigung aller fünf Gipfel über 7.000 Metern in der ehemaligen UdSSR verliehen wird.

