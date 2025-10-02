Ein verschwundener Charakter aus Avatar: The Way of Water kehrt in Fire & Ash zurück

HQ

Zwischen dem ersten Avatar-Film und der Fortsetzung, The Way of Water, hatten wir nicht nur einen großen Zeitsprung im wirklichen Leben, sondern auch im Universum. Jake Sully war ein Familienmensch mit seinen eigenen Kindern und war in der Zeit des Friedens zu einem Anführer seines Stammes geworden.

Als die Menschen zurückkehrten, musste Sully jedoch erneut kämpfen. Wie du vielleicht in Avatar: The Way of Water bemerkt hast, zog er jedoch ohne sein übliches Reittier in die Schlacht, den Toruk, auch bekannt als die massive rote Vogelechse, die Sully am Ende von Avatar in die Schlacht reitet.

Dieses Biest wird im dritten Film wieder zu sehen sein, dank einiger Nachdrehs in letzter Minute von Cameron. Im Gespräch mit Variety erklärte er, wie sich der Film verändert hat, um den Toruk zurückzubringen. "Ich hinterfrage meine kreativen Impulse nicht wirklich. Es sei denn, und das ist bei "Fire and Ash" ein bisschen passiert, dann sehe ich es so, dass ich nicht so ein genialer Drehbuchautor bin. Irgendetwas stimmt hier nicht in der Erzählung. Und so ist unser Toruk zurück", sagte er.

"Weißt du, der große Vogel, auf dem Jake reitet [auf dem Höhepunkt des ersten Avatars]. Ich habe immer auf die Frage gewartet: "Warum holt er sich nicht einfach den großen roten Vogel und tötet alle, wie er es früher getan hat?" Denn das gibt es in The Way of Water überhaupt nicht... In Fire and Ash gab es sie nicht. Und ich sagte: 'Oh, er muss den Vogel holen.' Komm schon! Ich hob es mir für einen späteren Film auf. Ich dachte mir: 'Scheiß drauf! Er sollte den Vogel holen. Hol dir den Toruk." "

Cameron bestätigte auch, dass der Film etwa drei Stunden laufen wird. "Große Überraschung! Aber es funktioniert wunderbar, und die Schauspieler waren super begeistert von dieser Idee. Es ist wie, oh, okay, das fühlt sich richtig an, weißt du? ", sagte er.