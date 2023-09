Ein verlorenes Pokémon-Spiel wurde gefunden und ist jetzt spielbar

HQ

Du hast wahrscheinlich noch nie vom First-Person-Browsergame Pokémon 2000 Adventure gehört. In Pokémon: The Movie 2000 erkundest du als Pokémon-Trainer eine 3D-Umgebung und wählst aus drei verschiedenen Teams, um dich in deiner Umgebung zurechtzufinden und Rätsel zu lösen.

Für heutige Verhältnisse war es ein einfaches Spiel, aber für die damalige Zeit unglaublich beeindruckend. Wussten Sie, dass Gaming spielt? hat die Leistung von Cyberworld in einem kürzlich erschienenen Video besprochen und gezeigt, wie gut das Spiel für Pokémon-Fans war und wie es in einem Monat über eine Million Downloads erzielte.

Nintendo stellte das Spiel jedoch bald darauf ein, da es sich Sorgen um die Qualität machte. Nicht, dass es schlecht war, wohlgemerkt, sondern dass es zu gut war. Eddie Ruminski, ein Programmierer bei Cyberworld, der an dem Spiel arbeitete, erklärte, dass "Nintendo ausgeflippt ist und uns sofort mit einer Unterlassungserklärung belegt hat".

"Das war das größte Kompliment. Über eine Unterlassungserklärung, in der Sie sagen: "Tut mir leid, was Sie gemacht haben, war zu sehr wie ein gutes Videospiel." "

Dank der Dateien, die aus dem Originalspiel zur Verfügung gestellt wurden, und der harten Arbeit der Archivare können Sie das Spiel jedoch noch heute über das Internet Archive herunterladen und spielen.