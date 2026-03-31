Ein verlorener Rembrandt? Versteckt in aller Öffentlichkeit als "Kopie"

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Seit mehr als hundert Jahren wird ein Porträt, das im Haus eines Unternehmers in Cambridge hängt, als Werkstattimitation abgetan: eine ordentliche Kopie eines Rembrandt, aber nicht die echte. Einer der weltweit führenden Rembrandt-Forscher sagt, die Experten hätten sich geirrt.

Das Gemälde, Old Man with a Gold Chain , zeigt einen älteren Mann mit einem gefiederten Hut und (wie der Titel andeutet) einer glänzenden goldenen Kette. Es stammt aus den frühen 1630er Jahren und ist nahezu identisch mit einem unbestrittenen Rembrandt, das vom Art Institute of Chicago gehalten wird. Zum ersten Mal seit fast vier Jahrhunderten wurden die beiden Werke nebeneinander in Chicago gezeigt, und der Vergleich hat eine langjährige Debatte neu entfacht.

Der Wissenschaftler Gary Schwartz argumentiert, dass beide Gemälde vom niederländischen Meister selbst stammen. Seine Begründung: Es war gängige Praxis unter niederländischen Malern jener Zeit, eigene Nachbildungen anzufertigen. Warum sollte man die Aufgabe einem Schüler überlassen, dessen Fehler korrigiert werden müssten, wenn man einfach eine gerade fertiggestellte Komposition neu malen könnte, während die Schritte noch frisch in der Hand und im Kopf sind? Entscheidend ist, dass die sogenannte "Kopie" keine der Korrekturen zeigt, die man von einem Studenten erwarten würde, der am Arbeitsplatz lernt.

Technische Analyse bringt Spannung. Die Leinwand und die Pigmente der britischen Version entsprechen denen, die in Rembrandts Atelier verwendet wurden, und die Vorbereitungsschichten stimmen mit acht bestätigten Rembrandt-Werken aus den Jahren 1632–33 überein. Die Entdeckung wurde von Medien wie The Guardian berichtet, und unten können Sie sich die Gemälde ansehen und selbst beurteilen: