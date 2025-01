Ein vergessenes Indiana-Jones-Abenteuer erscheint nächste Woche auf PS Plus

HQ

Indiana Jones ist wieder beliebt, dank des großartigen Spiels von Machine Games, Indiana Jones and the Great Circle, das exklusiv für Xbox Series X/S und PC veröffentlicht wurde... aber im Frühjahr 2025 für PS5 erscheinen. Wir wissen immer noch nicht, wann (es wäre nicht überraschend, wenn es auch seinen Weg auf Switch 2 findet, wenn man all diese Leaks sieht). Sony hat jedoch einen "Appetitanreger" für PlayStation Plus-Fans angekündigt.

Unter den PS Plus-Spielen für PS Plus Premium in diesem Monat (verfügbar ab dem 21. Januar) hat Sony Indiana Jones and the Staff of Kings aufgenommen. Dieser Titel aus dem Jahr 2009 (sehr spät im PS2-Lebenszyklus) ist das letzte "große" Spiel, das aus der Franchise herausgebracht wurde, mit einer brandneuen Geschichte in Form eines Action-/Abenteuerspiels mit Rätselelementen und Fahrzeugabschnitten. Es wurde für PS2, Wii, PSP und Nintendo DS veröffentlicht, zeitgleich mit einem anderen Indiana Jones-Titel für PS3 und Xbox 360, der nie das Licht der Welt erblickte.

Indiana Jones and the Staff of Kings wurde damals nicht besonders gut aufgenommen, und man kann mit Fug und Recht sagen, dass es kein Kultklassiker oder so etwas wurde, aber so lange war es das "modernste" Indiana Jones-Spiel. Und es ist ein schönes Abenteuer mit all den Beats, die man von Indy erwarten würde, wenn man den Stab von Moses sucht. Und das Spiel wurde für PS Plus Premium-Abonnenten auf PS5 und PS4 mit Up-Rendering, Zurückspulen, Schnellspeichern und benutzerdefinierten Videofiltern verbessert.

