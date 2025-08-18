Ein nicht-berühmter Mann hat sich als nächster 007 beworben

HQ

Laut The Hollywood Reporterwurde ein potenzieller britischer Kandidat für die Rolle des James Bond in Denis Villeneuves kommendem Bond-Film vorgestellt. Bei dem fraglichen Kandidaten handelt es sich um Scott Rose-Marsh, 37, einen Schauspieler, der meist in kleinen Rollen in britischen Produktionen zu sehen ist. Wenn er für irgendetwas bekannt ist, dann ist es wahrscheinlich die Rolle des Jerome in der Prime Video-Serie Chloe. THR berichtet, dass Rose-Marsh zum Vorsprechen für die Rolle eingeladen wurde, möglicherweise vor Regisseur Denis Villeneuve selbst.

Der Hollywood Reporter hebt zwei besonders verblüffende Details über Rose-Marsh hervor (abgesehen von der Tatsache, dass niemand wirklich weiß, wer er ist). Erstens ist er rothaarig, was Bond noch nie zuvor war. An sich keine große Sache, aber ich bin mir sicher, dass es jemanden im Internet gibt, der einen rothaarigen Agenten 007 für eine Todsünde hält. Zweitens wird Rose-Marshs Alter erwähnt: Er ist 37 Jahre alt. In der Vergangenheit wurde gemunkelt, dass Amazon einen Bond unter 30 haben will, also ist er nach diesem Maßstab mehrere Jahre zu alt.