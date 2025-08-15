Ein Vampire Survivors Brettspiel wurde angekündigt

HQ

Poncle hat enthüllt, dass es seine erfolgreiche Indie-Sensation Vampire Survivors in eine Tabletop-Alternative verwandelt hat. Dieses Projekt, das einfach als Vampire Survivors: The Board Game bekannt ist, wurde vom kreativen Kopf hinter dem Tabletop-Spiel Metal Gear Solid, Emerson Matsuuchi, entworfen und es ist geplant, das Projekt bereits im nächsten Jahr zu starten.

Konzipiert als kooperatives Erlebnis für 2-4 Spieler, das Roguelite-Elemente mit Deckbuilding kombiniert, ist es das Ziel des Projekts, dass die Spieler Wellen und Wellen von Feinden überleben, die jeweils aus einer Vielzahl verschiedener Richtungen angreifen. Um die Horden von Blutsaugern zu besiegen, musst du ein mächtiges Deck aus Waffen und passiven Fähigkeiten aufbauen und dann in jeder Runde Karten ausgeben, um Feinde zu besiegen und auch aufzusteigen.

Das Spiel soll etwa 45 Minuten dauern und es gibt versprochene 30+ Freischaltungen und Entwicklungen. Es wird behauptet, dass bei den Fans beliebte Charaktere auftauchen, einschließlich Poe, und jeder Spieler kann wählen, ob er jede Runde entweder als Antonio, Imelda, Gennaro oder Pasqualina beginnt.

Jede Einheit besteht aus einem Spielbrett, 12 Charakterständen, 140 Lochbrett-Plättchen und 200 Karten. Was die Launch-Pläne betrifft, so wird der nächste Schritt darin bestehen, ab diesem Herbst ein Kickstarter zu hosten und zu unterstützen, wobei die Unterstützer dann ihr Exemplar des Brettspiels erhalten, wenn es irgendwann im Jahr 2026 erscheint.

