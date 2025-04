Ein urkomischer Patzer ist immer noch Teil von Oblivion Remastered

HQ

Wenn du deine Oblivion-Geschichte kennst, erinnerst du dich wahrscheinlich an all die frühen Memes, die bei der Veröffentlichung im Jahr 2006 viral gingen, von denen das beliebteste die völlig betrügerische Pferderüstungs-Mikrotransaktion war, die für Pferde leider ziemlich notwendig war, um im Spiel zu überleben.

Ein weiterer Kultfavorit ist Tandilwe, eine Frau, die die Meistertrainerin für Speechcraft ist. Der Grund, warum sie groß geworden ist, ist, dass der Synchronsprecher anscheinend mit ihrer Leistung nicht zufrieden war und darum gebeten hat, eine Zeile zu wiederholen - aber die Frage, dies zu tun, wurde im Spiel gelassen und die Zeile wird daher zweimal wiederholt, mit der Frage (in einem völlig anderen Tonfall) in der Mitte:

"Ich habe gehört, dass Diebe in derselben Nacht in die Arkane Universität, das Gelände der Imperialen Legion und den Tempel eingebrochen sind... Moment mal, lass mich das noch einmal machen... Ich habe gehört, dass Diebe in derselben Nacht in die Arkane Universität, das Gelände der Imperialen Legion und den Tempel eingebrochen sind."

Warum wir das erwähnen, ist, dass Bethesda und Virtuos offensichtlich erkennen, wie ikonisch dieses Zitat ist, weshalb es in The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered enthalten ist und in keiner Weise aussortiert wird. Wenn du zum Tempelviertel der Kaiserstadt gehst und den Tempel des Einen besuchst, steht Tandilwe dort und ist bereit, ihre wunderbare Rede zu halten. Schauen Sie sich den Threads-Beitrag unten an, um die gesamte Tirade in voller Länge zu hören.