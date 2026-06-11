Ein Unterwasservulkanausbruch vor der Küste von Papua-Neuguinea bedroht die Wasser- und Nahrungsversorgung der Region "für Monate oder sogar Jahre"

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Am 8. Mai wurde etwa 125 Kilometer südöstlich von Papua-Neuguinea ein Unterwasserausbruch gemeldet, bei dem treibendes Bimsstein und verfärbtes Wasser ins Meer geschleudert wurden. Diese Bimsflöße, bis zu zwei Meter tief, blockieren Boote und schädigen die Fischgründe der Region, die Hauptnahrungsquelle für die lokale Bevölkerung, ernsthaft.

Laut Reuters sind die Riffe überdeckt und der Seetransport zur Provinzhauptstadt Lorengau wurde gestört. Die Bewohner sagen, dass sie Schwierigkeiten haben, grundlegende Alltagsaufgaben zu erfüllen, wie zum Beispiel Nahrung zu fischen und nach Lorengau zu reisen, um Vorräte und Dienstleistungen zu beschaffen. "Zuerst wird das Essen ausgehen, dann das Wasser", fürchten die Anführer in Timoenai, einer Küstensiedlung mit 800 Einwohnern. "Die Leute können sich auch kein Essen leisten, weil sie Fische verkaufen, um Geld zu verdienen."

Die Flöße können "Monate oder sogar Jahre" brauchen, um nach Überflutung durch Meeresströmungen und Gezeiten zu sinken. Angesichts mangelnder Reaktion der Regierung hat die Bevölkerung begonnen, Aufräumaktionen zu organisieren, um so viel Bimsstein wie möglich zu entfernen und so langfristige Schäden an den Fischgründen zu verhindern. Inzwischen geht der Ausbruch weiter.