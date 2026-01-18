Ein unheilbar kranker Fan kann GTA 6 früh spielen

HQ

Millionen von euch waren wahrscheinlich unglaublich enttäuscht, als Rockstar bestätigte, dass Grand Theft Auto VI auf den 19. November verschoben wurde, aber für 99.9999 Prozent von uns ist es eigentlich kein großes Problem, noch ein paar Monate länger zu warten. Es bedeutet nur, dass wir ein besseres, ausgefeilteres Spiel bekommen. Allerdings hat nicht jeder das Privileg, deshalb sind solche Dinge herzerwärmend.

Ende letzten Jahres schrieb Anthony Armstrong von Ubisoft Toronto eine Nachricht auf LinkedIn, in der er fragte, ob jemand bei Rockstar einem unheilbar kranken Familienmitglied helfen könnte, GTA VI frühzeitig zu spielen, weil sie die Nachricht erhalten hatten, dass er möglicherweise schon vor November verstorben ist:

"An alle meine Kontakte bei Rockstar Games und Rockstar Toronto oder jeden anderen, der helfen kann. Ein Familienmitglied, das seit Jahren gegen Krebs kämpft, hat kürzlich die schlimmstmögliche Nachricht erhalten: Ihm wurden 6-12 Monate zu leben gegeben.

Der Grund, warum ich mich melde, ist, dass sie ein riesiger GTA-Fan sind und er mit den neuesten Updates vielleicht nicht lange genug dabei ist, um den Launch von GTA6 tatsächlich mitzuerleben – im besten Fall wird er uns im selben Monat verlassen. Er wohnt derzeit nur einen Steinwurf vom Studio in Oakville entfernt, daher hoffe ich, dass einer von euch einen exklusiven Playtest einrichten kann, damit er das Spiel erleben kann, bevor er besteht.

Ich verstehe absolut die Notwendigkeit von Geheimhaltung in diesem Entwicklungsstadium, daher ist zumindest eine NDA wahrscheinlich nötig. Falls mir jemand ein privates Schreiben dazu schicken oder uns einen Kontakt geben kann, der uns in die richtige Richtung weisen kann, bitte tun Sie das."

GTA Countdown läuft. X schaffte es, einen Screenshot des Beitrags zu machen, bevor er gelöscht wurde.

Armstrong aktualisierte den Beitrag immer wieder mit ziemlich positiven Nachrichten, bevor er uns die beste gab, als er schrieb, dass sie großartige Nachrichten von Take-Two und Rockstar erhalten hätten. Das bedeutet mit ziemlicher Sicherheit, dass der unheilbar kranke Mann in naher Zukunft GTA VI spielen kann.

Die Geschichte hört hier jedoch nicht auf, denn Rockstar ist für seine Geheimhaltung bekannt. Vor allem, nachdem ich schon einige wirklich große Leaks über GTA VI gesehen habe. Es scheint, als wollten sie nicht, dass die Leute wissen, dass jemand das Spiel früh spielen kann, da Armstrong seinen ursprünglichen Beitrag gelöscht und nun eine Nachricht geschrieben hat, in der er die Leute bittet, ihn wegen dieser Situation und des Beitrags nicht zu kontaktieren, während er sich auch bei allen für nette Nachrichten und Unterstützung bedankt.

Warum sollten Take-Two und vielleicht Rockstar Armstrong sagen, er solle seinen Beitrag löschen? Fürchten sie, dass viele andere Krankheiten vortäuschen und darum betteln, GTA VI früh spielen zu dürfen? Hat die Familie Angst, dass verrückte Spieler sie aufspüren werden, um Details über das mit Spannung erwartete Spiel zu erfahren? Es gibt einige Gründe, aber es ist erwähnenswert, dass Rockstar kein Problem damit hatte, zu bestätigen, dass ein anderer unheilbar kranker Fan Red Dead Redemption 2 Anfang 2018 gespielt hat und dass die Take-Two-Tochter 2K Games mit Borderlands 4 etwas sehr Ähnliches gemacht hat... So oder so. Ich freue mich sehr zu hören, wenn Publisher und Entwickler solche Dinge zulassen, obwohl sie normalerweise ihre Türen verschlossen haben.