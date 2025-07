Ein unangekündigtes Guilty Gear-Spiel wurde Berichten zufolge abgesagt

HQ

Der Entwickler Arc System Works hat derzeit eine Vielzahl von Spielen in der Entwicklung. Das bekannteste der Gruppe ist Marvel Tokon: Fighting Souls, das voraussichtlich nächstes Jahr debütieren wird. Aber es gibt auch nicht-kämpfende Titel in der Produktion, wie Damon and Baby. Was es den Fans im Moment nicht viel Substanzielles zu bieten scheint, ist ein neues Kapitel in der Guilty Gear -Franchise, da Insider Gaming berichtet, dass ein unangekündigtes Projekt kürzlich gestrichen wurde.

Der Bericht behauptet, dass das Spiel vor einigen Wochen abgesagt wurde und dass diese Entscheidung den Entwickler für die Serie "zurück ans Reißbrett" geschickt hat, was die Frage aufwirft, wann der nächste Guilty Gear Titel tatsächlich debütieren wird.

Was wir wissen, ist, dass das letzte Guilty Gear -Spiel im Jahr 2021 in Form von Guilty Gear Strive auf den Markt kam, und seitdem warten wir auf mehr von der Serie. Obwohl Arc System Works diesen Bericht noch nicht offiziell kommentiert hat, deutet dies darauf hin, dass Guilty Gear für eine Weile nicht mehr die Aufmerksamkeit der Kampffans auf sich ziehen wird.