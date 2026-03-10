Ein Ubisoft-Veteran ist dem Star Wars: Fate of the Old Republic Team beigetreten

HQ

Als Star Wars: Fate of the Old Republic während der Game Awards angekündigt wurde, begannen viele Skeptiker, ihre Bedenken zu äußern. Die Kombination aus einer umfangreichen Lizenz, einem neuen Team und einem äußerst umfassenden Spiel hat im Laufe der Geschichte mehr als ein Projekt zerstört.

Nach der Ankündigung haben wir eigentlich nichts mehr gehört, aber jetzt gibt es ein kleines Lebenszeichen. Es ist Ubisoft-Veteran und Artdirector Pascal Blanché (der zuvor an Titeln wie dem ersten Assassin's Creed, Naruto: Rise of a Ninja, Splinter Cell: Conviction und Far Cry: New Dawn gearbeitet hat, der über Bluesky angekündigt hat, dass er gerade "eine neue Position als Studio Art Director bei Arcanaut Studios" begonnen hat, wo er "mit Casey Hudson und seinem großartigen Team zusammengearbeitet hat, um am nächsten Epos Star Wars: Fate of the Old Republic zu arbeiten."

Der Beitrag enthält außerdem ein Bild einer Person, die offenbar zwischen den Kräften des Guten und des Bösen hin- und hergerissen ist. Leider wissen wir nicht, wer es ist, und es ist wahrscheinlich, dass wir lange auf die Antwort warten müssen. Klar ist jedoch, dass Star Wars: Fate of the Old Republic nicht in besseren Händen sein könnte, da es von Casey Hudson angeführt wird, der auch Star Wars: Knights of the Old Republic und die Mass Effect -Trilogie erschaffen hat, sowie einem Team von Veteranen.