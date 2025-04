Ein Trio von Düsterwölfen wurde geboren, die das legendäre Tier "ausrotten"

HQ

Es fühlt sich wie ein kleiner Witz an, aber es ist die Wahrheit, schreckliche Wölfe sind wieder Realität. Die amerikanische Colossal Biosciences, bekannt als das einzige " De-Extinction"- Unternehmen der Welt, hat es geschafft, drei schreckliche Wolfswelpen erfolgreich zur Welt zu bringen. Die Jungtiere sind als Romulus und Remus (die beiden Männchen) und Khaleesi (ein Weibchen) bekannt und gelten als "revolutionärer Meilenstein des wissenschaftlichen Fortschritts" und "ein entscheidender Schritt auf dem Weg zur Beseitigung des Aussterbens anderer Zielarten".

Wie Business Wire berichtete, wurden die Tiere durch die Erstellung von 20 Keimbahn-Editierungen geboren, wobei 15 Bearbeitungen von uralten Genvarianten entnommen wurden, die seit über 12.000 Jahren nicht mehr existiert haben.

Die Welpen sollen in einem 2.000+ Hektar großen Naturschutzgebiet in den Vereinigten Staaten untergebracht werden, wo 10 Pfleger Vollzeit beschäftigt sind, um sich um die Tiere zu kümmern. Das Reservat ist so gebaut, dass es mehrere "spezialisierte Einsatzzonen und Gewohnheitstypen" bietet, und wird von einem 10 Fuß hohen Zaun mit zusätzlichen Sicherheitsmaßnahmen begrenzt, um die Tiere zu schützen und sicherzustellen, dass sie nicht entkommen.

CEO Ben Lamm sagte über die schrecklichen Wölfe: "Dieser massive Meilenstein ist das erste von vielen kommenden Beispielen, die zeigen, dass unser End-to-End-De-Extinction-Technologie-Stack funktioniert. Unser Team nahm DNA von einem 13.000 Jahre alten Zahn und einem 72.000 Jahre alten Schädel und machte gesunde Welpen von Dre-Wolfswelpen. Es wurde einmal gesagt: "Jede hinreichend fortschrittliche Technologie ist von Magie nicht zu unterscheiden." Heute kann unser Team einen Teil der Magie enthüllen, an der sie arbeiten, und ihre weitreichenden Auswirkungen auf den Naturschutz."

Werbung:

Colossal Biosciences hat nicht nur diese schrecklichen Wölfe geboren, das Unternehmen kündigte auch die Ankunft von zwei Würfen geklonter Rotwölfe an, dem am stärksten gefährdeten Wolf der Welt, als Teil seiner erweiterten Schutzbemühungen.

Colossal Biosciences hat vor kurzem auch die Welt mit der Wollmaus bekannt gemacht.

Geist aus Game of Thrones.

Werbung: